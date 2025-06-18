2025 YKS Aday Sayısı 2.56 Milyon

2025 YKS’YE BAŞVURAN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek isteyen milyonlarca kişi için, bu sene kaç adayın sınava gireceği sorusu büyük bir öneme sahip. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran aday sayısı ÖSYM tarafından duyuruldu. “2025 YKS’ye kaç kişi başvurdu?” ve “TYT, AYT, YDT oturumlarına kaç öğrenci katılacak?” gibi soruların yanıtları da artık netleşti. Peki, YKS’ye bu sene toplamda kaç kişi girecek?

BAŞVURU SAYILARI VE CİNSİYET DAĞILIMLARI

2025 YKS’ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 649 olarak açıklandı. İlk kez YKS’ye katılacak aday sayısı ise 976 bin 697. Adayların cinsiyet dağılımına bakıldığında ise kadın aday sayısı 1 milyon 375 bin 389, erkek aday sayısı ise 1 milyon 185 bin 260 olarak belirtiliyor. Ayrıca, sınav ücretinden muaf olan aday sayıları da dikkat çekiyor. Şehit ve gazi yakınları ile gazilerden oluşan 12 bin 94 aday sınav, başvuru ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu.

SINAV TARİHİ VE OTURUMLAR

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve 180 dakika sürmesi planlanıyor. Aynı gün öğleden sonra saat 15:45’te gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi (YDT) ise 120 dakika sürecek. Adayların sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adaylar, sınava alınmayacak. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabiliyor.