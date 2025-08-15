Haberler

2025 YKS’de İlçe Birincisi Öğrenciler, Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI VE ZİYARETİ

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Bozüyük ilçesinde derece elde eden başarılı öğrenciler, Kaymakam Adem Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve okul müdürleri de eşlik etti.

TEBRİKLER VE GELECEK TEMENNİLERİ

Kaymakam Öztürk, öğrencileri gösterdikleri üstün başarıları dolayısıyla tebrik etti. Onlara, gelecek eğitim hayatlarında da aynı kararlılık ve azimle ilerlemelerini temenni etti. Ayrıca, öğrencilerin aileleri ve başarılarında önemli katkı sağlayan öğretmenlerine de teşekkürlerini iletti.

İLÇENİN GURURU

Başarılarıyla Bozüyük ilçesinin gururu haline gelen gençler, bu önemli ziyaretle hem Kaymakam Öztürk’ün destek ve teşvikini aldı hem de eğitimdeki motivasyonlarını artırarak geleceğe bir adım daha yaklaşmış oldu.

