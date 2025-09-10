2025 YKS Ek Kontenjanlar Başlıyor!

YKS EK KONTENJANLAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

2025 YKS tercih süreci sona ermiş olsa da, üniversite hayali henüz gerçekleşmeyen pek çok aday için yeni bir şans doğuyor: YKS Ek (Boş) Kontenjanlar 2025. İlk yerleştirmelerde istediği bölüme giremeyen veya tercihte bulunamayan adaylar için büyük bir fırsat sunan bu dönem, her yıl sayısız öğrencinin üniversiteli olmasını sağlıyor. Peki, bu ek kontenjanlar ne anlama geliyor? YKS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? Hangi bölümlerde boş kontenjan mevcut? YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak? İşte bu konudaki tüm detaylar…

KONTENJANLARDAKİ BOŞLUKLAR

2025 YKS yerleştirme sürecinin sonuçlandığı şu günlerde, bazı bölümlerde kontenjanların dolmadığı gözlemleniyor. Ayrıca birçok aday, kayıt işlemlerini tamamlamadığı için boş kontenjanlar oluştu. Devlet üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerinde toplam 280.900 kontenjanın 3.022’si boş kalırken, ön lisans programlarında sadece 43 boş kontenjan mevcut. Özel üniversitelerde ise durum daha fazla: 4 yıllık bölümlerde 27.131, 2 yıllık bölümlerde ise 17.281 kontenjan hâlâ başvuru bekliyor.

EK TERCİH SÜRECİ VE TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ek kontenjan değerlendirmesini yürütmekte ve bu bilgileri ÖSYM’ye iletmekte. ÖSYM, adaylarla paylaşılacak olan ek tercih kılavuzunu hazırlıyor. Ancak 2025 YKS ek tercih takvimi henüz kesin olarak açıklanmadı. Mevcut bilgilere göre, üniversite kayıt işlemleri 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında sona erdi. Boş kontenjanlar belirlendikten sonra, ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzunun hazırlanması ve yayımlanması bekleniyor. Çeşitli kaynaklar, ek tercihlerin en geç 8 Eylül 2025’te başlayıp, 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini öngörüyor. Genel beklenti, bu sürecin Eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı yönünde.

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME ADIMLARI

Ek yerleştirme işlemleri, önceki yıllarda olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. İşlem adımları genellikle şu şekilde ilerliyor: Başvurular tamamlandıktan sonra, kısa bir süre içinde ek yerleştirme sonuçları açıklanıyor ve ardından kayıt işlemleri başlıyor.