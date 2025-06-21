2025 YKS Sonuçları 22 Temmuz’da Açıklanacak

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk bölümü, Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Bu yıl 2 milyon 560 bin 649 aday, saat 10.15’te başlayan YKS’nin ilk oturumu TYT için başvurdu. Adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru yöneltildi ve cevaplamaları için 165 dakika süre verildi. TYT, Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa da dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde gerçekleştirildi. 7 bin 848 bina ile 143 bin 213 salonda yapılan bu ilk oturumda, 333 bin 836 görevli bulundu.

AYT VE YDT HAKKINDA BİLGİLER

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15’te başlayacak. AYT kapsamında, adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2 testinde 40, Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak. Bu oturum için 180 dakika süre verilecek. AYT’ye toplam 1 milyon 721 bin 60 aday katılım gösterecek ve sınav 5 bin 78 bina ile 93 bin 793 salonda düzenlenecek. Ayrıca, yabancı dil bilgisi ölçen Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın saat 15.45’te başlayacak. Bu sınavda Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden 80 soru bulunacak ve adaylara 120 dakika cevaplama süresi verilecek. YDT’ye girecek adaylar arasında İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028 ve Rusçadan 735 kişi yer alıyor.

2025 YKS SONUÇLARI

2025 YKS sonuçlarının açıklanma tarihi ise 22 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Sınava katılan adaylar, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.