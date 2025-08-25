2025 YKS Sonuçları Açıklandı, Duyuruldu

YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyuruyor. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, 2025-YKS sonuçlarına dayanarak adaylardan alınan tercihler doğrultusunda yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM’nin “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden ulaşabiliyor. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve bu belgeler adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYIT İŞLEMLERİ TARİHLERİ

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından açıklanan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacaklar.

ÖSYM BAŞKANI’NDAN MESAJ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin sosyal hesabından yaptığı açıklamada, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır” dedi.