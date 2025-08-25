Haberler

2025 YKS Sonuçları Açıklandı, Öğrenin

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinde duyuruldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum” dedi.

UNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ

Ersoy, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Ayrıca, adayların üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden duyuru ve yönlendirmeleri takip etmelerinin faydalı olacağını vurguladı.

ÖNEMLİ

Tatil Sonrası Sendromuna Dikkat Edilmeli

Psikolog Serra Kamış, tatil sonrası sendromunun keyifsizlik, yorgunluk ve işe isteksizlik gibi belirtilerle ortaya çıktığını, bu durumun tükenmişliğe neden olabileceğini açıkladı.
Antalya’da Emniyet Şeridi Tepkisi Geldi

Antalya-Serik yolunda trafik yoğunluğunda bazı sürücüler emniyet şeridini kullandı. Bu duruma tepki gösteren bir vatandaş, cezanın 38 bin TL olduğunu videoya kaydetti.

