2025 YKS Sonuçları Açıklandı, Öğrenin

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinde duyuruldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum” dedi.
UNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ
Ersoy, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Ayrıca, adayların üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden duyuru ve yönlendirmeleri takip etmelerinin faydalı olacağını vurguladı.