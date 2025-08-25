2025 YKS Sonuçları Açıklandı, Tepkiler Artıyor

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sabah saatlerinde herkese sunuldu. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleri aracılığıyla ÖSYM’nin resmi web sitesi “ykssonuc.osym.gov.tr” üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun yanı sıra herhangi bir fiziksel sonuç belgesi hazırlanmıyor ve adreslere gönderim yapılmıyor. YKS yerleştirme sonuçlarında hatalar meydana geldi mi? 2025-YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşme hakkı elde eden adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. E-kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 1-3 Eylül tarihleri arasında bu işlemleri tamamlayabiliyor.

ADAYLARDAN TEPKİLER GELİYOR

Uzun süre beklenen yerleştirme sonuçları açıklandı ancak birçok adayın umutlarını karşılamadı. Birçok öğrenci, iyi bir sıralama elde ettikleri halde açıkta kaldıklarını veya sıralamalarına göre daha düşük tercihlere yerleştirildiklerini belirtiyor. Sosyal medya üzerinde belgelerini paylaşan adaylar, sonuçlara yoğun şekilde itirazda bulunuyor. Peş peşe gelen paylaşımlar, tepkilerin hızlı bir şekilde arttığını gösteriyor. İşte bazı paylaşımlar: