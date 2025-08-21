2025 YKS Sonuçları Ağustos’ta Açıklanacak

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ BEKLENİYOR

2025 YKS tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair henüz ÖSYM’den resmi bir bilgi gelmedi. Ancak geçmiş senelerdeki açıklama zamanlarına ve mevcut tercih takvimine bakıldığında, sonuçların ağustos ayının son haftasında erişime açılması muhtemel gözüküyor. Bu durum, adayların heyecanını artıran bir etken oluyor. Her geçen gün artan bu ilgi nedeniyle, “2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

UZMANLARDAN TAHMİNLER

“2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sıkça sorulurken, uzmanlar ve eğitim platformları yaklaşık açıklama tarihi olarak 20–25 Ağustos tarihlerini işaret ediyor. Memur365, Kariyer.net ve diğer çeşitli kaynaklara göre, tercihlerin sona erdiği 13 Ağustos’tan sonra sonuçların 7 ila 12 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

RESMİ DUYURULARI TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

Adayların bu süreç içinde en güvenilir bilgi kaynağı olan ÖSYM’nin resmi duyurularını takip etmeleri son derece önemli. “2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna net bir cevap alındığında, sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.