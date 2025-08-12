2025 YKS Sonuçları ÖSYM’de Açıklanacak

TERCİH SÜRECİNE DİKKAT!

2025-YKS tercih sürecinde sona yaklaşılırken, tercihlere dair sonuçların açıklanması için adaylar gözlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr’ye çevirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan adaylar, tercih işlemlerine 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve bu süreç 13 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. ÖSYM, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından tercih sonuçlarını erişime açacak ve adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. YKS ile alakalı tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, tercih süreçlerini 1 Ağustos tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih dönemi, 13 Ağustos tarihinde sona eriyor. 2025 YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sonuçların açıklanmasını merakla beklerken, takvime dayanarak sonuçların en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanacağı öngörülüyor.

YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Geçmiş yıllardaki süreçlere bakıldığında, YKS tercih sonuçlarının genellikle Ağustos ayının son haftasında duyurulduğu gözlemleniyor. Bu yıl da ÖSYM’nin benzer bir takvim izlemesi bekleniyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar yerleştirildikleri programlara kayıt işlemlerini zamanında tamamlayarak üniversite hayatına adım atacaklar. Üniversite kayıtlarının belirtilen tarihlerde kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesi, adaylar ve yükseköğretim kurumları için oldukça önemli bir konu.

KILAVUZDAKİ DETAYLAR

Kılavuza göre, merkezi yerleştirme işlemleri, adayların yerleştirme puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjanı ile koşulları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak. Yerleştirmede öncelik sıralaması ise, devlet üniversitelerinde genel kontenjan, okul birincisi, depremzede adaylar ve 34 yaşını doldurmuş kadınlar; vakıf üniversitelerinde ise genel kontenjan, şehit ve gazi yakınları ile depremzede adaylar kontenjanına göre belirlenecek. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak, basılı belge gönderimi yapılmayacak ve sonuçlar adayların adreslerine postalanmayacak.