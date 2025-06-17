2025 YKS Tarihleri Açıklandı, ÖSYM

2025 YKS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tarihi belirlendi. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabiliyor. Sınav günlerinde, sınav saatinden en az bir saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.

SINAV OTURUMLARI VE ZAMAN DİLİMLERİ

2025 YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Ayrıca aynı gün öğleden sonra saat 15:45’te başlayacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 120 dakika sürecek.

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Adayların, sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınav yerlerinde bulunması gerekiyor. Geç kalan adaylar, sınava alınmayacak. Sınav giriş belgeleri, yine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin edilebiliyor.