2025 Yks Tercih Süreci Sona Erdi

YKS TERCİH SÜRECİ SONLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, yüzde 100’lük kontenjanın üzerine çıkarak yüzde 102 doluluk oranına ulaştı. Böylelikle üniversite, Türkiye’nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında önemli bir yer edindi. Açıköğretim ve örgün öğretim ortamında toplamda 34 bin 139 kontenjan ile öğrencilere kapılarını açan Atatürk Üniversitesi, 34 bin 884 öğrenci kabul etti. Yerleşen öğrenci sayısının kontenjanı aşması, üniversitenin ulusal düzeydeki tercih edilebilirliğini ve yükseköğretimdeki sağlam konumunu gösteriyor. Özellikle açıköğretim programlarında yüzde 102, örgün öğretimde ise yüzde 101,6 doluluk oranına ulaşılması, üniversitenin her iki alanda da yoğun ilgi gördüğünü vurguluyor.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Araştırma Üniversitesi unvanına sahip olan Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıl tam akredite edilerek sağladığı kaliteli eğitimi tescil ettirdi. Modern kampüsü, güçlü akademik kadrosu ve son teknoloji imkanlarıyla 68 yılı geride bırakan üniversite, başarı grafiğini sürekli olarak artırıyor. Yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “Üniversitemizin tercih edilme oranının yüzde 102’ye ulaşması, bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu başarı, öğrencilerimizin ve ailelerinin bizlere duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimize çağın ihtiyaçlarına uygun, nitelikli bir eğitim sunmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu yıl da kontenjanların dolmasının ötesinde ek taleplerin gelmesi, doğru bir vizyonla ilerlediğimizin kanıtıdır. Üniversitemizi tercih ederek ailemize katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

