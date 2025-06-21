2025 YKS TYT Sonuçları Açıklandı Mı?

SORULAR VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen TYT’nin ardından, sorular ve cevaplar ne zaman açıklanacak sorusu adaylar arasında merak uyandırıyor. AYT ve YDT oturumlarının ardından, detayların açıklanması bekleniyor.

TYT SINAVI DETAYLARI

Bugün gerçekleştirilen YKS’nin TYT oturumunda, adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplamda 120 soru sunuldu. Sınav süresi ise 165 dakika olarak belirlendi. Türkiye’nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde yapılan TYT, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda uygulandı. İlk oturumda 333 bin 836 personel görev aldı.

AYT VE YDT OTURUMLARININ ZAMANI

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15’te başlayacak. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru ve Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak. Bu oturumun süresi 180 dakika olacak. Ayrıca, YDT oturumu ise yarın saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Bu sınavda İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde 80 soru sorulacak. YDT’ye katılacak aday sayısı da oldukça yüksek.