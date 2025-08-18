2025 Yüksek Askeri Şura Devir Teslimi

GÖREV DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevini Orgeneral Metin Tokel’e devrediyor. Bu görev değişimi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen bir devir teslim töreni ile gerçekleşti. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılım sağladı.

DEVİR TESLİMİ DETAYLARI

Devir teslim töreninde, yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Tokel, görevine başlamanın heyecanını yaşarken, Selçuk Bayraktaroğlu ise görevi başarıyla devretmenin gururunu taşıyor. Bu önemli olay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin liderlik yapısını güçlendiren bir adım olarak ön plana çıkıyor.