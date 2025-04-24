2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran

2025 YKS İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, sınavla ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Özellikle sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ve adayların hangi okulda, hangi salonda sınava gireceği büyük merak konusu haline geldi.

SINAV TARİHLERİ VE GİRİŞ BELGELERİ

Bu yılki YKS oturumları 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Sınavın zorluk derecesi, önceki yıllardaki sınavlarla, müfredat kapsamıyla ve ÖSYM’nin soru hazırlama politikalarıyla değişiklik göstermektedir. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadığını merak ediyor. Ancak ÖSYM takvimine göre, bu belgelerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM’nin resmi web adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşabilecek. Bu belgelerde adayların sınava gireceği okul, salon, sıra bilgileri ve sınav saatleri yer alacak.