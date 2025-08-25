2025 Yükseköğretim Sınavı Sonuçları Açıklandı

YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sabah saatlerinde erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi “ykssonuc.osym.gov.tr” üzerinden görüntüleyebiliyor. Ayrıca, herhangi bir basılı sonuç belgesi düzenlenmeyecek ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYIT İŞLEMLERİNE DİKKAT

2025-YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşme hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlayacak. E-kayıt yapmak isteyen öğrenciler ise 1-3 Eylül tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Ancak açıkta kalan ya da beklediklerinden daha düşük tercihlere yerleşen birçok aday, sonuçlardan memnun kalmadı.

Açıklanan sonuçlar, birçok aday için hayal kırıklığı oldu. İyi sıralama elde eden birkaç öğrenci, açıkta kaldığını ya da sıralamalarına göre daha alt seviyedeki tercihlere yerleştiğini ifade etti. Sosyal medya platformlarında belgelerini paylaşan adaylar, sonuçlara karşı yoğun bir şekilde itirazda bulunuyor. Paylaşımlar arasındaki tepkilerin kısa sürede büyümesi ise dikkat çekiyor.