2026-2027 için Memurların Hakları Belirleniyor

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ile 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlenmesi için gerçekleştirilen 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Kamu İşveren Heyeti’nin son sunumuna göre, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda ise yüzde 7 zam önerildi. 2027 yılı için de her iki altı aylık dönem için yüzde 4 zam öngörülüyor. Bunun yanı sıra, daha önce gündeme gelen taban aylığın 1000 TL artırılması teklifi de tekrarlanmış durumda.

TABAN AYLIĞA YAPILACAK ZAM ÖNEM TAŞIYOR

Ekol TV yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, bu zam tekliflerini değerlendirirken sürecin en kritik noktasının taban aylığa yönelik artış olduğunu belirtti. Bal, “İlk teklif 2026 için 10-6, 2027 için 4-4’tü. Daha sonra kamu tarafı 1000 TL taban aylık zammı önerdi. Bu çok önemli bir adım ama rakam düşük. Eğer bu artış 4-5 bin lira seviyesine çıkarılırsa memur tarafının razı olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bal, görüşmelerin 31 Ağustos’a kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Aksi halde hakem heyeti sürecine geçileceği uyarısında bulundu. Ancak, memur tarafının hakem heyetini istemediğini ifade eden Bal, “Çünkü orada devletin sayısal üstünlüğü nedeniyle sonuç önceden belli oluyor” dedi. Ayrıca, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesine rağmen kreş, çocuk yardımı ve kira desteği gibi sosyal haklarla ilgili somut tekliflerin masaya gelmediğini de sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI’NIN DEVREYE GİRMESİ MUHTEMEL

Bal, birinci dereceye ulaşanların 3600 ek gösterge konusunun da görüşmelerde yer aldığını belirtti. “Sonucun nasıl olacağını göreceğiz” diyen Bal, önceki toplu sözleşme döneminde tarafların anlaşamaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesinin olabileceğini hatırlattı. “Kamu işçilerinde olduğu gibi, Cumhurbaşkanı tarafları külliyeye davet ederek uzlaşmayı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.