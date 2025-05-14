2026 Ampute Futbol Turnuvası Kosta Rika’da

YILDAKİ ŞAMPİYONANIN TARİHİ VE YERİ

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, 31 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında Kosta Rika’da gerçekleştirilecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, bu önemli etkinliğin detaylarını paylaştı. Liberya şehrinde yapılacak olan bu şampiyonada toplam 24 takım yer alacak.

ÖNCEKİ DÜZENLENEN ŞAMPİYONA HATIRLATILDI

Dünya Ampute Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Dünya Kupası, en son 2022 yılında İstanbul’da yapılmıştı. O turnuvada Türkiye, finalde Angola’yı 4-1 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmayı başarmıştı. Bu başarı, Türkiye’nin ampute futbol tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.