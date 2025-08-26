2026’da Dini Ve Milli Bayramlar

2026 YILI BAYRAMLARI VE TATİL FIRSATLARI

2026 yılı, çalışanlara dini ve milli bayramlar aracılığıyla uzun tatil fırsatları sağlıyor. Resmi tatil günleri, hem uzun hafta sonları hem de ara tatil imkânları sunabiliyor. Peki, 2026 yılı için resmi tatil günleri ve bayramların hafta içine denk gelip gelmediği hakkında bilgiler nelerdir? İşte 2026 resmi tatil takvimi detayları.

RESMİ TATİLLERİN DETAYLARI

1 Ocak Perşembe günü Yılbaşı ile başlayacak olan resmi tatiller, 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı Arefesi (yarım gün) ile devam edecek. 20-22 Mart tarihleri arasında Ramazan Bayramı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kutlanacak. İlerleyen tarihlerde 23 Nisan Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Cuma günü Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Salı günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 26 Mayıs Salı günü Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün) ve 27-30 Mayıs tarihlerinde Kurban Bayramı Çarşamba’dan Cumartesi’ye kadar kutlanacak.

TATİL SÜRELERİ VE KAPSAM

15 Temmuz Çarşamba günü Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Pazar günü Zafer Bayramı ve 28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı Arefesi (yarım gün) ile 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Yılbaşı tatili toplam 4 gün sürecek, Ramazan Bayramı ise arefe günü ile birlikte 3,5 gün olacak şekilde düzenleniyor. Kurban Bayramı için resmi tatil süresi 4 gün olarak belirlenmişken, hafta sonunu da kapsamasıyla bu süre uygulamada 4,5 güne kadar uzayabiliyor.