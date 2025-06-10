2026’da Fırsatlar Artacak

GEÇİCİ FİNANS SIKINTISI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık bulunduğunu belirtti. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” şeklinde bir açıklama yaptı.

2026 YILI İYİMSERLİK MESAJI

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’a verdiği röportajda, dezenflasyon programının dış kırılganlıkları azalttığını, şoklara karşı direnç artırdığını ve makro-finansal istikrar sağladığını ifade etti. Şimşek, “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz” dedi. Ayrıca, “2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak” diyerek olumlu bir gelecek umudu taşıdığını belirtti.

FINANSMAN DESTEĞİ DETAYLARI

Şimşek, iş dünyasının finansman sorunlarına dair de önemli bilgiler verdi. “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır” diye belirtti. Ayrıca, çiftçi ve esnafın kullandığı kredilerin finansman maliyetinin büyük bir kısmını devletin karşıladığını vurguladı. Çiftçiler için her 10 liralık maliyetin 7 lirasının, esnaf ve ihracatçılar içinse her 10 liralık maliyetin 5 lirasının devlet tarafından karşılandığını açıkladı. İhracatçılara sağlanan desteklerin tarihî seviyelere ulaştığını belirten Şimşek, “Reeskont kredilerinin günlük limitini 13 kat artırdık” dedi.

KOBİ DESTEK PAKETLERİ

Şimşek, KOBİ’lere yönelik desteklerin devam ettiğini ifade etti. “Şu an 15 farklı Hazine destekli kefalet paketi yürürlükte ve toplam 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağlanıyor” şeklinde bilgi veren Şimşek, “Mart ayında bunun 50 milyar TL’sini devreye aldık, özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirdik” dedi. Ayrıca, imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıklandığını da duyurdu. Bu kaynakların, tüm KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamaları için hazır olduğunun altını çizdi. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” dedi.