2026’da Tuşlar Geri Gelecek: Euro NCAP Değişti

YENİ EURO NCAP KURALLARI ÜZERİNE DEĞİŞİKLİKLER

Euro NCAP, araç güvenliği standartlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Sürücülerin dikkatinin dağılmasına neden olan dokunmatik ekran kullanımının aşırıya kaçması konusunda harekete geçen kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarının yalnızca ekran üzerinden yönetildiği araçlara 5 yıldız vermeyeceğini duyurdu.

KURALLARIN UYGULAMASI VE GELECEK DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni düzenlemeye göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik puanını alamayacak. Ayrıca, 2029’dan itibaren kriterlerin daha da sıkılaşması bekleniyor. Klima ayarları ve ses seviyesi gibi günlük kullanımda sıkça ihtiyaç duyulan fonksiyonların yalnızca ekranda mevcut olması halinde puan düşülmesi planlanıyor.

ARAŞTIRMALARIN VERİLERİ

Euro NCAP’in bu kararında bilimsel araştırma sonuçları da etkili oldu. Her 4 kazadan biri, araç içinde dikkatin dağılması nedeniyle gerçekleşirken, yapılan testler Apple CarPlay menüsünün kullanılmasının hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığını ortaya koyuyor. Ayrıca, dokunmatik ekran kullanmanın, telefonda mesaj atmaktan bile daha tehlikeli olduğu tespit edildi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER

Bu karar düzenleyici bir zorunluluk olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almak istemesi nedeniyle fiziksel tuşlara geri dönüşün hızlanması bekleniyor. Mercedes gibi bazı otomobil markalarının yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sistemler, menü karmaşasını azaltarak sürücünün dikkatinin daha az dağılmasını hedefliyor.

AVRUPA VE ABD’DEKİ UYUM

Bu konu, Avrupa Birliği Parlamentosu’na da taşınsa da henüz yasal bir zorunluluk getirilmiş değil. ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği vurgulansa da, özellikle Tesla gibi markaların etkisi nedeniyle ABD’nin daha esnek bir yaklaşım sergileyebileceği öngörülüyor.