2026’da Yüzde 11, Yüzde 7 Zam

2026 VE 2027 YILI MAAŞ ARTIŞLARI BELİRLENDİ

2026 yılında memur maaşları, yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 artacak. 2027 yılı için ise ilk 6 ayda zam oranı yüzde 5, ikinci yarıda ise yüzde 4 olacak. Bu şartlar altında yeni memur maaşları yeniden hesaplandı. 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Hakem Heyeti’nin kararları doğrultusunda kamu çalışanlarının maaş artışları netleşti.

MEMUR MAAŞLARINDAKİ YENİ ORANLAR

2025 Temmuz ayında, en düşük memur maaşı 43 bin 726 TL’den 50 bin 503 TL’ye yükselmişti. En düşük emekli memur aylığı ise 19 bin 617 TL’den 22 bin 671 TL’ye çıktı. Yapılan yeni sözleşme ile 2026 yılı itibarıyla maaşlarda yansıyacak artışlar belirlenmiş oldu. Toplu sözleşmede, mali ve sosyal hakları içeren 58 başlıkta uzlaşma sağlandı. Bu düzenlemelerle, teknik, sağlık, hukuk ve idari personelin yanı sıra, şef, amir, müdür gibi kadrolarda görev yapan çalışanların haklarında iyileştirmeler yapıldı, ayrıca yardımcı hizmetler sınıfındaki personele ek avantajlar getirildi.

MÜŞTEREK HAKLARDA İYİLEŞTİRME

2026’nın ilk 6 ayında kamu görevlilerinin taban aylıklarına 1.000 TL artış yapılacak. Ayrıca, Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışanların ek ödeme oranı 10 puan artacak. Yabancı dil tazminatlarında da artış planlanıyor. Koruma ve güvenlik görevlilerine resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti ödenecek. Engelli çocuk için verilen aile yardımı artırılacak, kamu lojmanlarında engelli eş ve çocuklara tanınan süreler uzatılacak.

ÖRNEK MEMUR MAAŞLARI

Yeni maaş oranları ile birlikte, bazı meslek gruplarının 2026’nın ilk yarısında alacağı maaşlar şu şekilde olacak: Antrenör 52 bin 362 TL, Araştırma Görevlisi 75 bin 578 TL, Arşiv Memuru 55 bin 704 TL, Aşçı 50 bin 37 TL, Avukat 71 bin 439 TL, Başkomiser 75 bin 343 TL, Başmüfettiş 84 bin 346 TL, Başkanlık Müşaviri 99 bin 500 TL, Cezaevi Müdürü 66 bin 778 TL, Daire Başkanı 112 bin 856 TL, Doktor Öğretim Üyesi 80 bin 958 TL, Hakim 152 bin 50 TL, Kaymakam 122 bin 402 TL, Mühendis 75 bin 289 TL, Öğretim Görevlisi 70 bin 361 TL, Polis 68 bin 392 TL, Profesör 100 bin 838 TL, Vali 155 bin 23 TL, Zabıt Katibi 55 bin 203 TL ve Zabıta 53 bin 603 TL şeklinde belirlenmiştir.

Memur-Sen, görüşmeler esnasında 2026 için yüzde 10 refah payı, ilk 6 ay için yüzde 25, ikinci 6 ay için yüzde 20 zam ve taban aylıklara 10 bin TL artış talep etmişti. 2027 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 20, ikinci 6 ayda yüzde 15 zam ve 7.500 TL taban aylık artışı istemiştir.