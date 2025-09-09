Haberler

2026 DÜNYA KUPASI Avrupa Elemeleri F Grubu Maçında, Portekiz 3-2 Kazandı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun 6. hafta karşılaşmasında, Macaristan ile Portekiz sahaya çıktı. Mücadele, Puskas Arena’da gerçekleşti ve Portekiz, 3-2’lik sonuçla maçı kazanmayı başardı. Kimler gol attı? Portekiz’in galibiyeti, 36. dakikada Bernardo Silva, 58. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Joao Cancelo’nun attığı gollerle geldi. Macaristan ise bu maçta gollerini 21 ve 84. dakikada Barnabas Varga ile buldu.

Cristiano Ronaldo, Macaristan filelerini sarsarak, milli takım kariyerindeki 143. golünü ve genel kariyerindeki 943. golünü kaydetti. Bu da onun futbol tarihindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Portekiz, bu maçla birlikte 2’de 2 yaparak liderliğini devam ettirdi. Macaristan ise 1 puanla 3. sırada yer aldı. 2026 Dünya Kupası yolunda her iki takım için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Erzincan’da Denetim Yapıldı, Hijyen Kontrolü

Erzincan'da zabıta ekipleri, 33 gıda işletmesinde hijyen ve işletme standartlarını denetledi. Denetimlerin sağlık açısından devam edeceği duyuruldu.
Fethiye’de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Fethiye açıklarında lastik botu arızalanan 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 8 çocuk da yer alıyordu.

