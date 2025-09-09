2026 DÜNYA KUPASI Avrupa Elemeleri F Grubu Maçında, Portekiz 3-2 Kazandı

MAÇTAN ÖNEMLİ DETAYLAR

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun 6. hafta karşılaşmasında, Macaristan ile Portekiz sahaya çıktı. Mücadele, Puskas Arena’da gerçekleşti ve Portekiz, 3-2’lik sonuçla maçı kazanmayı başardı. Kimler gol attı? Portekiz’in galibiyeti, 36. dakikada Bernardo Silva, 58. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Joao Cancelo’nun attığı gollerle geldi. Macaristan ise bu maçta gollerini 21 ve 84. dakikada Barnabas Varga ile buldu.

Cristiano Ronaldo, Macaristan filelerini sarsarak, milli takım kariyerindeki 143. golünü ve genel kariyerindeki 943. golünü kaydetti. Bu da onun futbol tarihindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Portekiz, bu maçla birlikte 2’de 2 yaparak liderliğini devam ettirdi. Macaristan ise 1 puanla 3. sırada yer aldı. 2026 Dünya Kupası yolunda her iki takım için de önemli gelişmeler yaşanıyor.