2026 EuroLeague Dörtlü Finali Atina’da

DÖRTLÜ FİNALİN ADRESİ BELLİ OLDU

Basketbolda Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan 2026 EuroLeague dörtlü finalinin yeri resmen açıklandı. İkinci kez Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Telekom Center’da gerçekleşeceği belirtildi. Avrupa Ligi’nden yapılan açıklamada, “2026 Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finali, Yunanistan’ın Atina şehrinde düzenlenecek. Böylece bu prestijli turnuva, basketbolun en köklü konumlarından birine geri dönmüş olacak” denildi.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Dörtlü Final organizasyonunda yarı final karşılaşmaları 22 Mayıs’ta, final maçı ise 24 Mayıs’ta yapılacak. Bu tarihler, Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak Atina için önemli bir fırsat oluşturuyor.