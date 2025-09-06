Haberler

2026 Fifa Avrupa Elemeleri Maçları Yapıldı

EURO 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMENTLERİ SONUÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri çerçevesinde gerçekleştirilen 5. haftada toplamda 10 karşılaşma oynandı. Bu organizasyon kapsamında, B, C, D, I ve L gruplarında mücadele eden takımlar, sahaya çıkarak farklı sonuçlar elde etti.

MAÇ SONUÇLARI

Yapılan maçlar neticesinde elde edilen sonuçlar, grupların rekabet düzeyini yansıtan değişiklikler gösterdi. B Grubu, C Grubu ve D Grubu’ndaki karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti. Özellikle bu haftanın maç sonuçları, takımların ilerleyen maçlarda göstereceği performans açısından önemli ipuçları sundu. Ayrıca, I ve L gruplarındaki maçlar da dikkat çekti.

Bu eleme turları, takımların Dünya Kupası’na katılma umutlarını sürdürmesi açısından kritik bir öneme sahip. Her bir grup, eleme aşamasında sıkı bir rekabet içeriyor ve sonuçlar, takımların performansını belirleyici rol oynuyor.

Diyarbakır’da 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü. Olayla ilişkili 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle salındı.
Pamukkale’de Trafic Tehlikesi, 3 Bin Ceza

Pamukkale'de, arızalanan motosikletini iple çekmeye çalışan sürücüye 3 bin lira ceza uygulandı. Bu tehlikeli hareket, güvenlik kameralarıyla belirlendi.

