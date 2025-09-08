2026 FİFA Avrupa Elemeleri’nde Maçlar Yapıldı

EURO 2026 DÜNYA KUPASI ELEMENTLERİ SONUÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin 6. haftasında toplamda 8 maç gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki ikinci müsabakalar çerçevesinde güçlü rakibi İspanya’yı konuk etti. Maçta, İspanyol futbolcular Pedri, Merino ve Ferran Torres, toplamda 6 gol atarak sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldılar.

GÜRCİSTAN BOL GOLLÜ GALİBİYETİ ELDE ETTİ

A Milli Takım’ın bulunduğu grubun diğer maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti. Gürcü takımının bu galibiyeti, Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze’nin attığı gollerle geldi. Alınan sonuçlar ile birlikte grup durumu daha da heyecanlı bir hâl aldı.