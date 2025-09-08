Haberler

2026 FİFA Avrupa Elemeleri’nde Maçlar Yapıldı

EURO 2026 DÜNYA KUPASI ELEMENTLERİ SONUÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin 6. haftasında toplamda 8 maç gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki ikinci müsabakalar çerçevesinde güçlü rakibi İspanya’yı konuk etti. Maçta, İspanyol futbolcular Pedri, Merino ve Ferran Torres, toplamda 6 gol atarak sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldılar.

GÜRCİSTAN BOL GOLLÜ GALİBİYETİ ELDE ETTİ

A Milli Takım’ın bulunduğu grubun diğer maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti. Gürcü takımının bu galibiyeti, Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze’nin attığı gollerle geldi. Alınan sonuçlar ile birlikte grup durumu daha da heyecanlı bir hâl aldı.

Bebeği Terk Eden Anne İfadesini Verdi

Konya'da terkedilen bebekle ilgili annesi, haberlerde gördükten sonra polise başvurarak, C.B. adlı kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Soruşturma başlatıldı.
Polis Ekipleri Güvenlik Önlemi Alıyor

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Yeni atanan Gürsel Tekin'in partiye gelişi öncesinde birçok CHP'li, geceyi alanda geçirdi.

