2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Sona Erdi

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMLERİ SONA ERDİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin 4. haftasında toplamda 6 maç gerçekleşti. Avrupa kıtasından turnuvaya katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerde önemli sonuçlar elde edildi. Günün en dikkat çekici maçı ise Hollanda’nın, Malta’yı 8-0 yenerek G Grubu’nda 2’de 2 yapması oldu. Bu maçta Hollanda’nın gollerini Memphis Depay (2), Virgil van Dijk, Xavi Simons, Donyell Malen (2), Noa Lang ve Micky van de Ven kaydetti. Memnun eden bir başarı olarak, milli forma altında 50 gole ulaşan Depay, Hollanda Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu Robin van Persie’nin rekoruna ortak oldu.

FLANDİYA DİRENCİNİ KORUDU

Finlandiya ile Polonya arasındaki karşılaşma ise, tribünde bir taraftarın rahatsızlanması üzerine acil tıbbi müdahale gerektirdiği için 72. dakikada durduruldu. Yaklaşık yarım saatlik bir aranın ardından maça devam edildi. Finlandiya, Joel Pohjanpalo ve Benjamin Kallman’ın golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe’den Sebastian Szymanski’nin görev aldığı konuk ekip Polonya’nın golü ise Jakub Kiwior’dan geldi. Bu sonuçla birlikte Finlandiya, puanını 7’ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

A MİLLİ TAKIM’IN MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı’nın elemelerdeki ilk karşılaşmasına 4 Eylül’de çıkacağı belirtildi. Eleme gruplarındaki güncel sonuçlar ise şöyle: G Grubu: Finlandiya-Polonya: 2-1, Hollanda-Malta: 8-0; H Grubu: Romanya-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0, San Marino-Avusturya: 0-4; K Grubu: Sırbistan-Andorra: 3-0, Letonya-Arnavutluk: 1-1.