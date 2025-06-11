2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Tamamlandı

EURO 2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ SONA ERDİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 4. hafta maçları tamamlandı..elemelerin bu aşamasında Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği yarışmada 6 karşılaşma gerçekleştirildi. Günün en çok gol atılan maçında Hollanda, evinde ağırladığı Malta takımını 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla G Grubu’nda Hollanda, 2’de 2 yapmayı başardı.

HOLLANDA’DAN GÖLLER YARATAN PERFORMANS

Hollanda’nın gollerini Memphis Depay (2), Virgil van Dijk, Xavi Simons, Donyell Malen (2), Noa Lang ve Micky van de Ven kaydetti. Milli formayla 50 gole ulaşan Depay, Hollanda Milli Takımı’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Robin van Persie’nin rekoruna ortak oldu. Ayrıca, Finlandiya ile Polonya arasındaki G Grubu karşılaşması, tribünde bir taraftarın rahatsızlanması sonucu acil tıbbi müdahale nedeniyle 72. dakikada durdu. Finlandiya, yaklaşık yarım saatlik bir aradan sonra yeniden başlayan maçı Joel Pohjanpalo ve Benjamin Kallman’ın golleriyle 2-1 kazandı. Fenerbahçe’den Sebastian Szymanski’nin forma giydiği konuk ekibin golü ise Jakub Kiwior’dan geldi.

PUAN DURUMU VE İLERLEYİŞ

Finlandiya, bu galibiyetle puanını 7’ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 4 Eylül’de oynayacağı ilk maçla ilgili olarak alınan sonuçlar şöyle: G Grubu: Finlandiya – Polonya: 2-1, Hollanda – Malta: 8-0; H Grubu: Romanya – Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0, San Marino – Avusturya: 0-4; K Grubu: Sırbistan – Andorra: 3-0, Letonya – Arnavutluk: 1-1.