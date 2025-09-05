2026 Fifa Dünya Kupası Hazırlıkları Başladı

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu altında Avrupa Şampiyonu İspanya ile yapacağı ikinci maç için A Milli Futbol Takımı, Konya’da Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde basına kapalı bir antrenmanla hazırlıklara başladı. Gürcistan maçında sahada yer alan oyuncular, tesislerin fitness salonunda yenilenme çalışmaları gerçekleştirirken, diğer aday kadrodaki sporcular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde saha antrenmanına katıldı.

ANRENMAN PROGRAMI

Antrenman ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışmalarına odaklandı. Sonrasında hücum varyasyonları üzerinde duruldu ve antrenmanın final bölümünde taktik oyun uygulamaları yapıldı. Bugünkü çalışmayı ise Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Konyaspor’un eski başkanı Fatih Özgökçen takip etti.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Arda Güler, yarın saat 14.00’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşma öncesindeki resmi antrenmanını ise bu statta saat 20.30’da gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık kısmı, medya mensuplarına açık olacak.