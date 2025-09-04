2026 FIFA Dünya Kupası Maçı Yaklaşıyor

A MİLLİ TAKIM GÜRCİSTAN’LA KARŞILAŞIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı, gruptaki ilk maçını Gürcistan’a karşı oynayacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, maçın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Kritik mücadelenin detayları, futbolseverlerin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki heyecan, Türkiye ile Gürcistan arasında gerçekleşecek karşılaşma ile başlayacak. Ay-yıldızlılar, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan ile mücadele verecek. Millilerin performansı ve maçın sonucu, taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

YAYIN BİLGİLERİ

A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasını Gürcistan’la yapacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu maç, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu durum, karşılaşmayı izlemek isteyen birçok taraftar için büyük bir kolaylık sağlıyor.