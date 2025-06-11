Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Hollanda 8-0

EUROPA ELEME MAÇLARINDA FARKLI GALİBİYETLER

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında 3 grup içinde toplamda 6 maç gerçekleştirildi. Bu maçlar arasında en farklı galibiyeti, Hollanda 8-0’lık skorla Malta karşısında elde etti. G, H ve K Grubu’ndaki 4. hafta mücadelelerinde Hollanda, Malta ile karşılaşırken, bu maç elemelerde Hollanda’nın 2. maçı oldu.

HOLLANDA’NIN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Hollanda, ilk yarıyı Memphis Depay’ın 2 golü ve Virgil van Dijk’ın 1 golüyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Portakallar, Malen’ın 2 golü, Xavi Simons, Noa Lang ve Van de Ven’in birer golüyle maçı 8-0’lık skorla tamamladı. Ronald Koeman’ın teknik direktörlüğündeki Hollanda, bu galibiyetle grupta 2’de 2 yaptı.

SIRBİSTAN’DAN GÜÇLÜ BİR GALİBİYET

K Grubu’ndaki bir başka mücadelede Sırbistan, Andorra’yı konuk etti ve Aleksandar Mitrovic, 12, 24 ve 53. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak dikkat çekti. Bu sonuçla Sırbistan, gruptaki ilk galibiyetini alarak 2 maç sonunda 4 puana ulaştı.

ALINAN SONUÇLAR

Oynanan maçların sonuçları ise şöyle şekillendi:
G Grubu: Finlandiya – Polonya: 2-1, Hollanda – Malta: 8-0
H Grubu: Romanya – Güney Kıbrıs: 2-0, San Marino – Avusturya: 0-4
K Grubu: Sırbistan – Andorra: 3-0, Letonya – Arnavutluk: 1-1.

ÖNEMLİ

Haberler

Horasan’da 867 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Horasan'da gerçekleştirilen operasyonda 867 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen kenevirler ise imha edildi.
Haberler

Çıkış Yok Filmi Ekrana Geliyor

Çıkış Yok filmi, televizyon yayınlarında da ilgi görüyor. İzleyiciler, filmin konusu, özeti ve oyuncuları hakkında bilgi almak istiyorlar. Filmle ilgili detaylar araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.