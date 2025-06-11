2026 FIFA Dünya Kupası’nda Hollanda 8-0

EUROPA ELEME MAÇLARINDA FARKLI GALİBİYETLER

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında 3 grup içinde toplamda 6 maç gerçekleştirildi. Bu maçlar arasında en farklı galibiyeti, Hollanda 8-0’lık skorla Malta karşısında elde etti. G, H ve K Grubu’ndaki 4. hafta mücadelelerinde Hollanda, Malta ile karşılaşırken, bu maç elemelerde Hollanda’nın 2. maçı oldu.

HOLLANDA’NIN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Hollanda, ilk yarıyı Memphis Depay’ın 2 golü ve Virgil van Dijk’ın 1 golüyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Portakallar, Malen’ın 2 golü, Xavi Simons, Noa Lang ve Van de Ven’in birer golüyle maçı 8-0’lık skorla tamamladı. Ronald Koeman’ın teknik direktörlüğündeki Hollanda, bu galibiyetle grupta 2’de 2 yaptı.

SIRBİSTAN’DAN GÜÇLÜ BİR GALİBİYET

K Grubu’ndaki bir başka mücadelede Sırbistan, Andorra’yı konuk etti ve Aleksandar Mitrovic, 12, 24 ve 53. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak dikkat çekti. Bu sonuçla Sırbistan, gruptaki ilk galibiyetini alarak 2 maç sonunda 4 puana ulaştı.

ALINAN SONUÇLAR

Oynanan maçların sonuçları ise şöyle şekillendi:

G Grubu: Finlandiya – Polonya: 2-1, Hollanda – Malta: 8-0

H Grubu: Romanya – Güney Kıbrıs: 2-0, San Marino – Avusturya: 0-4

K Grubu: Sırbistan – Andorra: 3-0, Letonya – Arnavutluk: 1-1.