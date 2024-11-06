‘2026 FIFA Dünya Kupası Ülkemizi Birleştirecek’

FUTBOLUN KÜRESEL FENOMENİ

Futbol, milyonları etkileyen küresel bir olgu durumunda ve bu olgunun zirve noktası Dünya Kupası ile yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası; Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri için düzenlenecek ve şimdiye kadarki en kapsamlı organizasyon olarak öne çıkıyor. 2027 yılında ise Güney Amerika’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Bu iki büyük etkinliğe katılmak, markalar için dünya genelinde milyonlarca insanla güçlü bağlantılar kurmak anlamı taşıyor.

MARKA STRATEJİLERİ VE SPONSORLUK

Pepsico Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı, gazetemize verdiği özel röportajda Ruffles’ın bu iki büyük organizasyona sponsor olma sebeplerini ve marka stratejilerini paylaştı. Çankırı’nın sorularımıza verdiği yanıtlar arasında, “Varsa Ruffles, maça varız” ifadesi de dikkat çekiyor. Bu tür etkinlikler, markaların görünürlüğünü arttırırken, aynı zamanda tüketicilerle etkileşimi güçlendiriyor.

DÜNYA ÇAPINDA BAĞLAR KURMAK

Bu tarz dev organizasyonlar markaların sadece tanıtımını yapmakla kalmayıp, aynı zamanda dünya çapında etkili bağlantılar ve işbirlikleri kurmalarını sağlıyor. Futbol ve kadınları destekleyen bu tür organizasyonlar, markalara eşsiz fırsatlar sunarken, tüketici bağlılığını da artırıyor. Çankırı’nın açıklamaları, bu süreçlerin nasıl işlediği ve markanın bu büyük etkinliklere yaklaşım biçimini anlamak açısından önemli bir rehber niteliğinde.