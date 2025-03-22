2026 FIFA Elemeleri İlk Haftası Başladı

EURO 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftası 6 maçla başladı. Bu elemelerde Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği ilk haftada Polonya, G Grubu’nda karşılaştığı Litvanya’yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü, 81. dakikada Robert Lewandowski’nin ayağından geldi. Polonya Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Galatasaraylı Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe’li Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir’li Krzysztof Piatek, maçta etkili bir performans sergiledi. Frankowski ve Szymanski, ilk 11’de sahaya çıkarken, Piatek ise 68. dakikada oyun alanına girdi.

AY-YILDIZLILAR GÜRCESTAN İLE MÜCADELE EDECEK

Elemelerin ilk haftasında bu akşam alınan sonuçlar arasında A Milli Futbol Takımı’nın durumu da dikkat çekiyor. E Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Milli Takım, sezonun ilk haftasındaki maçına 4 Eylül’de Gürcistan deplasmanında çıkmayı planlıyor. Bu maç, Türkiye’nin elemelerdeki geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.