2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs’ta

Tatil planları yapan vatandaşlar, “2026 Kurban Bayramı ne zaman?” sorusunun cevabını arıyor. Bayram tarihleri, hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenleri hem de kurbanlık hazırlıkları yapanları doğrudan etkiliyor. Diyanet takvimi, bu konuda önemli bilgiler sunuyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı hangi tarihlerde başlayacak ve kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği 2026 yılı dini takvimine göre, 2026 Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak. Bu tarih, kurban kesim hazırlıkları ve aile ziyaretleri için büyük öneme sahip. Bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi.

BAYRAMIN SÜRESİ VE GÜNLERİ

2026 Kurban Bayramı boyunca vatandaşlar toplamda 4 gün sürecek bir dini tatil yaşayacak. “2026 Kurban Bayramı ne zaman?” sorusu kadar, bayramın hangi günlere denk geldiği de planlamalar açısından büyük önem taşıyor. Bu yılki bayram, hafta içine denk gelmesiyle dikkat çekiyor. Bayram tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

ÖNEMLİ

