2026 LGS 14 Haziran’da yapılacak

2026 LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

“Lgs sınavı hangi tarihte yapılacak?” sorusu, sınava hazırlanan öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Resmi takvimde yer alan bilgilere uygun olarak 2026 LGS sınavının tarihi netlik kazandı. Öğrenciler, bu kritik sınav için hazırlıklarını artık belirli bir takvime göre düzenleyebilecek. Yani, 2026 LGS hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaç oturumdan oluşacak? İşte tüm ayrıntılar…

14 HAZİRAN 2026’DAN İTİBAREN

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 LGS sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu tarih, öğrenci ve eğitim kurumları için hazırlık sürecinin merkez noktası haline geldi. Öğrenciler, bu takvime dayanarak ders çalışmalarını ve takvimlerini ayarlayabilecek.

SINAVIN İÇERİĞİ HAKKINDA DETAYLAR

Sınavın içeriği Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi çeşitli dersleri kapsıyor. Öğrenciler Türkçe’de Fiilimsiler, Cümlenin Öğeleri, Yazım Kuralları, Paragraf gibi konular üzerinde çalışırken; Matematikte Cebirsel İfadeler, Doğrusal Denklemler gibi konulara ağırlık verecek. Fen Bilimleri, Mevsimler ve İklim, DNA ve Genetik Kod gibi konuları içerecek.

Ayrıca, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde “Bir Kahraman Doğuyor” ve “Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” gibi konularla birlikte; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde İslam’ın temelleri anlatılacak. İngilizce dersinde ise, “Friendship” ve “Teen Life” gibi konular yer alacak.

Öğrenciler için hazırlık sürecinin daha iyi yönetilmesi, başarı şansını artıracak. 2026 LGS sınavı özelinde bu planlamalar, hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin dikkatine sunuluyor.