2026 TATİL PLANI ÖNEM TAŞIYOR

“2026 resmî tatiller hangi güne denk geliyor?” sorusu, izinlerini önceden ayarlamak isteyen çalışanlar için büyük önem taşıyor. Resmî tatillerin hafta içi günlere gelmesi, kısa tatilleri 3-4 güne uzatma imkânı sunuyor. Özellikle bayram tatillerinde arife günlerinin hafta sonuyla birleşmesi dikkat çekiyor. İzin planlaması yapanlar için 2026’daki tatil takvimi oldukça kritik bir konu.

2026 TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk gelen Yılbaşı, haftaya tatil ile başlamayı sağlıyor. Çalışanlar, haftanın ortasında dinlenme fırsatı buluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine Perşembe günü kutlanacak. Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Arefe günü olan 19 Mart Perşembe, yarım gün tatil olacak. Böylece, Cuma günü tam tatil ile hafta sonu birleşerek toplam 4 günlük tatil imkânı sunuyor.

TATİLLERİN KÜÇÜK İYİLEŞTİRMELERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026’da Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük uzun bir tatil demek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Salı günü kutlanacak ve Pazartesi günü izin alanlar için ek tatil fırsatı oluşturacak. Kurban Bayramı, 27–30 Mayıs tarihleri arasında Çarşamba–Cumartesi günleri arasında geçecek. Arefe günü olan 26 Mayıs Salı ile birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da Perşembe gününe denk gelirken, çarşamba öğleden sonra başlıyor.

GÜN GÜN TATİLLER

– 1 Ocak 2026: Perşembe (Yılbaşı)

– 23 Nisan 2026: Perşembe (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

– 1 Mayıs 2026: Cuma (Emek ve Dayanışma Günü)

– 19 Mayıs 2026: Salı (Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı)

– 15 Temmuz 2026: Çarşamba (Demokrasi ve Millî Birlik Günü)

– 30 Ağustos 2026: Pazar (Zafer Bayramı)

– 28 Ekim 2026: Çarşamba (Cumhuriyet Bayramı Arifesi)

– 29 Ekim 2026: Perşembe (Cumhuriyet Bayramı)

– 31 Aralık 2026: Perşembe (Yılbaşı gecesi)