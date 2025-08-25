2026 Ve 2027 Maaş Artış Görüşmeleri Tamamlandı

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedildi. Hükümetin en son teklifinin kabul edilmemesi üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, taraflarla üçüncü kez bir araya geldi. Geçtiğimiz haftada hükümet, teklifini güncelleyerek 2026’nın ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7 zam önerdi. 2027’nin her iki altı ayı için de %4+%4 olmak üzere toplamda %8 zam teklifi bulundu. Bunun yanı sıra, 15 Ağustos’ta yapılan 1.000 TL’lik taban aylık artışı da teklif paketine dahil edildi. Ancak bu teklif sendikalar tarafından kabul edilmediği için süreç hakeme taşındı.

KURULUN YAPISI VE GÖREVİ

11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 5 üyesi sendika temsilcilerinden, 6 üyesi ise kamu işverenini temsil eden bürokrat ve akademisyenlerden oluşuyor. Memur-Sen’den 2, Kamu-Sen’den 1, Birleşik Kamu-İş’ten 1 temsilci ve Memur-Sen’in belirlediği 1 akademisyen heyette yer alıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e yaptığı açıklamada “4688 sayılı kanuna göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, başvurudan itibaren beş gün içinde kararını verir. İlk toplantı 22 Ağustos’ta yapıldığı için kararın 27 Ağustos’a kadar açıklanması gerekir. Daha sonra karar Resmi Gazete’de yayımlanır” dedi.

BEKLENTİLER VE ÖNGÖRÜLER

Yılmaz ayrıca, Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri doğrultusunda 2026 yılı için hükümetin %18’lik teklifine ek olarak %1 artış yapılabileceğini, böylelikle toplamda %19 zam beklediğini ifade etti. 2027 yılı içinse hükümetin %8’lik teklifinin %1 revizeyle %9 seviyesinde sonuçlanabileceğini öngördü. Uzmanlar ise geçmişte genellikle kamu işvereninin tekliflerinin onaylandığını hatırlatıyor. Ancak kurulun çoğunluk kararıyla revize yapabilme ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle memurların gözü 27 Ağustos’ta açıklanacak nihai kararda olacak.