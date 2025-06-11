2026 Yılı Refah İçin Umut Veriyor

RAHATLAMANIN ZAMANI

Ekonomideki gelişmeleri dikkatle izleyen vatandaşların en büyük merak ettiği konu, ekonomik rahatlamanın hangi dönemde hissedileceği. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu soruya verdiği röportajda oldukça açık bir yanıt sundu. Şimşek, “2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak” ifadesini kullandı ve geleceğe dair güçlü bir iyimserlik içinde olduklarını belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Göreve geldiği günden bu yana enflasyonla mücadelesinde kararlı bir tutum sergileyen Şimşek, ekonomi politikalarıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların güvenini kazanmış durumda. Şimşek’in dikkatli ve temkinli öngörülerine rağmen, 2026 yılına yönelik yaptığı refah vurgusu dikkat çekiyor.

BAKAN ŞİMŞEK’E DESTEK

Kulislerdeki bilgilere göre, Kabine toplantılarında bazı bakanların ek yatırım ve zam talepleri gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu yıl Mehmet’i sıkıştırmayın. 2026 yılı refah yılı olacak” diyerek Bakan Şimşek’e destek verdiği ifade ediliyor. Bu durum, Bakan Şimşek’in gelecekteki planları ve hedefleri için ne denli önemli bir destek olduğuna işaret ediyor.