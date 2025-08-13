2026 Yılı Sömestr Tatili 19 Ocak’ta

SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ

2026 yılı sömestr tatilinin başlangıç zamanı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim öğretim takviminde, yılın başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte döneme ilişkin ara tatil ve yarıyıl tatilleri de yer alıyor. 15 tatil ile ilgili detaylar haberin devamında bulunuyor. 15 tatil ne zaman başlayacak? 2026 sömestr tatili tarihi ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı, okullarda birinci dönem itibarıyla 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim dönemi yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler hazırlıklarını sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği resmi takvime göre ilk ders zili 8 Eylül’de çalacak. Bu tarihten itibaren milyonlarca öğrenci ders başı yaparken, öğretmenler de yeni müfredata uygun eğitim faaliyetlerine geçecek.

TATİL SÜRESİ VE DÖNEMİN SONU

İlk dönemin sona ereceği tarih ve ara tatil günleri de MEB tarafından açıklanan takvimde bulunuyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, yani sömestr tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü son bulacak. Öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü işlenecek son dersten sonra hafta sonuna girecek ve böylece sömestr tatili resmi olarak başlamış olacak. Tatilin sona ermesiyle birlikte, öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü okul sıralarına dönerek ikinci döneme start verecekler. Bu tatil dönemi, öğrenciler için dinlenme, kendilerini geliştirme ve ikinci döneme daha dinç bir şekilde başlama fırsatı sunuyor.

BÜTÜN YILIN SONU VE YAZ TATİLİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, sömestr tatili esnasında öğrencilerin sağlıklı ve verimli bir mola geçirmeleri hedefleniyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almalarıyla sona erecek. Öğrenciler, yaklaşık 10 aylık bir eğitim döneminin ardından bu tarihte ara tatil ve yaz tatiline başlayacaklar. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğretmenler, öğrencilere dönemin değerlendirilmesini sunacak ve gelecek dönem için önerilerde bulunacak. Yaz tatilinin başlangıcıyla birlikte öğrenciler, dinlenme fırsatının yanı sıra kendilerini geliştirmek için farklı aktivitelere yönelme imkânı elde edecekler.