2027 Uefa Finali Madrid’de Olacak

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN YERİ BELİRLENDİ

Futbol dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2027 yılı finalinin oynanacağı yer merak ediliyordu. UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadyumu’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

BU SEZONKİ FİNAL MACARİSTAN’DA OLACAK

Bu sezonun Şampiyonlar Ligi finali ise Macaristan’da yapılacak. Dev karşılaşma, 30 Mayıs 2026 tarihinde Budapeşte’de bulunan Puskás Arena’da sahne alacak.

KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin Türk dünyası ile olan bağlarını güçlendirerek kopmaz bir parça olduğunu ifade etti.
Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, ihracat ve yatırımlara önem verdiklerini açıkladı.

