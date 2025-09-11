2027 Uefa Finali Madrid’de Olacak

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN YERİ BELİRLENDİ
Futbol dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2027 yılı finalinin oynanacağı yer merak ediliyordu. UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadyumu’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.
BU SEZONKİ FİNAL MACARİSTAN’DA OLACAK
Bu sezonun Şampiyonlar Ligi finali ise Macaristan’da yapılacak. Dev karşılaşma, 30 Mayıs 2026 tarihinde Budapeşte’de bulunan Puskás Arena’da sahne alacak.