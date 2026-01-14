2027 Yılı Seçimleri İçin AK Parti Hazırlıkları Başladı

AK Partili Şamil Tayyar’ın “2027 yılı bolluk ve bereket yılı olarak planlanıyor” açıklaması sonrasında büyük bir etki yarattı. Tayyar, asgari ücret ve emekli maaşlarında önemli artışların olacağını öne sürdükten sonra dikkat çeken bir yazı, Nefes gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek’ten geldi. “2027’de seçim planı” başlıklı yazısında Zeyrek, AK Parti kulislerinde, Erdoğan dışında bir adayın seçimi kazanma olasılığının düşük olduğuna dair bir görüşün hakim olduğunu belirtti. Erdoğan’ın yeniden aday olması için anayasa değişikliğinin zor olacağını ifade eden Zeyrek, alternatif olarak TBMM’de seçimlerin yenilenmesi kararının alınmasını savundu.

SEÇİM HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

AK Parti’nin Terörsüz Türkiye Süreci’nin başarıyla sonuçlanması durumunda DEM Parti’den destek alarak seçimleri yenileme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Zeyrek, “2027 sonbaharında her şey planlandığı gibi giderse kazanabilir” ifadesini kullandı. Son günlerdeki milletvekili transferleri ve dışarıdan bazı siyasilerin parti içinde yöneticilik pozisyonlarına gelmesinin yarattığı rahatsızlığın giderilmeye çalışıldığı, bu durumun seçim hazırlıkları olduğunun parti yetkilileri tarafından açıkça dile getirildiği aktarıldı. Zeyrek, “Şöyle bir senaryo yazılıyor: 2027 Haziran ayında seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM’de gündeme getirilecek. Seçim tarihi olarak da 2027 Ekim veya Kasım ayı belirlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden aday olacak.” dedi.

BOLLUK ŞARTI

Erdoğan’ın yeniden adaylığı halinde kazanma şansını değerlendiren AK Partililer, 2027 sonbaharında her şeyin yolunda gitmesi durumunda başarılı olabileceklerini ifade ediyorlar. Zeyrek, okurlarını 2023 seçimlerine dair hatırlatmalarla yazarak, o dönemde EYT’nin çıkarıldığını, halkın 2023’ün ilk altı ayında yaşadığı “bolluk” sebebiyle Erdoğan’a oy verdiğini belirtti. “Siz söyleyin: Benzer bir senaryo 2027’de yaşanırsa şaşırır mısınız?” ifadeleriyle düşüncelerini sonlandırdı.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Erdoğan’ın yeniden adaylığı için bir diğer seçenek olarak “erken seçim” ön plana çıkıyor. Anayasa’nın “TBMM ve Cumhurbaşkanı seçiminin yenilenmesi” ile ilgili 116. Maddesi, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, iki dönemini tamamlayan Cumhurbaşkanına üçüncü kez aday olma yolunu açıyor. Bunun gerçekleşmesi için TBMM’de 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını almaları gerekiyor.