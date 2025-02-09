2028’de Şampiyonluğu Geri Almayı Planlıyorlar

YUSUF DİKEÇ’İN BAŞARILARI

Yusuf Dikeç, akıllarda yer eden ikonik pozuyla 2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyonlardan daha iyi bir başarı elde etti. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanarak, olimpiyat tarihimizin bu alandaki ilk madalyasını kazandılar. Milli sporcumuz, 21-26 Ocak tarihlerinde Münih’te düzenlenen H&N Cup müsabakasında da takım arkadaşıyla birlikte altın madalya ile dönmeyi başardı. Ayrıca, onu Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne’in ‘The Day of the Jackal’ dizisinin tanıtımında görmek, herkes için güzel bir sürpriz oldu.

GÜREŞTEN ATICILIĞA GEÇİŞ

Yusuf Dikeç ile Kanlıca’da bir araya geldik ve kariyeri, şöhreti ve hedefleri üzerine sohbet ettik. Spor hayatına güreşle başlayan Dikeç, atıcılığa geçiş sürecini “Sporla ilgilenmeyi seviyordum, rahmetli babam da iyi bir güreşçiydi, pehlivandı. Kahramanmaraşlıyız. Maraşlılar hep güreşçi olur” diyerek anlattı. Atıcılığa askeri okulda, 2000 yılında adım attığını belirten Dikeç, “Voleybol ve basketbol oynayanlar, dersler bitince spor yapmaya gidiyordu. Biz de bir branşa girelim dedik. Voleybol ve basketbolda kadro dolmuştu, tam poligonun önünden geçerken hoca bana bir tüfek verdi ve ‘Beş tane at’ dedi. Sonrasında da sabah gelip başlamamızı söyledi. O dönemde 28 yaşındaydım” şeklinde ifade etti.