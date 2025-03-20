2030 Sanayi Stratejisiyle Yeni Teşvikler Geliyor

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Kacır, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Karabük’e 205 proje için toplam 557 milyon lira katkı sağladıklarını dile getirdi. İlerleyen dönemde demir çelik sektöründe daha nitelikli ve yüksek katma değerli üretim konusunda yeni adımlar atacaklarını vurgulayan Kacır, “Yine orman ürünlerinde, enerjide ve mobilya sektörlerinde Karabük’ü çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK TEŞVİK UNSURLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan edeceği 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile yeni yatırım teşvik sisteminin devreye gireceğini aktaran Kacır, “Yeni yatırım teşvik sisteminin en önemli unsurlarından biri yerel kalkınma hamlesi olacak. Bu çerçevede her şehrimizde dört başlığa stratejik teşvik vereceğiz. Yani halihazırda altıncı bölge illerimizde verdiğimiz teşvikten daha ileri teşvikler sunacağız” diye belirtti. Bu teşviklerin, şehirlerin sahip olduğu potansiyeli ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayacağını ifade eden Kacır, “Burada da hem metal sektöründe hem ahşap ürünleri alanında yerel kalkınma hamlesi eliyle inşallah Karabük’te yeni yatırımlara güç kazandırmayı amaçlıyor olacağız” açıklamasında bulundu.