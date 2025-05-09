2030 Sanayi Ve Teknoloji Stratejisi Açıklandı

STRATEJİ BELGESİ DUYURULDU

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki geleceğini belirleyecek “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” kamuoyuna tanıtıldı. Genelgede, küresel ekonomik sistemdeki dönüşümlere vurgu yapılarak, Türkiye’nin bu süreçte yüksek teknolojili üretim ve ihracatta lider ülkelerden biri olmasının amaçlandığı belirtildi. “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile İlgili 2025/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” Resmi Gazete’de yer aldı.

DUYURULAN HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, “Serbest ticaretin yerini korumacı politikalar ve stratejik bağımsızlık arayışlarının aldığı” ifadesine yer verildi. Bu çerçevede Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltacak bir kalkınma modeli benimsediği ifade edildi. Genelgede şu ifadelere yer veriliyor: “Dünya ekonomileri, serbest ticaret düzeninin yerini korumacı politikalara ve stratejik bağımsızlık arayışlarına bıraktığı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.” Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında bir liderlik konumuna ulaşması hedefleniyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONU

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, ülkenin yerli ve milli üretim kapasitesini artırmayı, stratejik sektörlerde bağımsızlık sağlamayı ve kritik teknolojilerde liderlik elde etmeyi amaçlayan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu temel alıyor. Bu strateji ile Türkiye’nin sanayi ve teknoloji ekosisteminin daha yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, dijital ve yeşil dönüşümü tamamlamış bir yapı haline gelmesi hedefleniyor.

HEDEFLERİN ULAŞILMASI İÇİN PLANLAMA YAPILDI

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, global eğilimler ve ülkenin mevcut yetkinlikleri dikkate alınarak hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, beş temel amaç etrafında şekillendirildi: Yüksek Teknoloji, Dijital Ekonomi, Yeşil Dönüşüm, Küresel Entegrasyon ve Yapısal Dönüşüm. Bu hedeflere ulaşmak için 100 strateji ve vizyonu somutlaştıran 20 makro hedef belirlendi. Kamu sektörü, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan strateji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak.

DESTEK ÇAĞRISI

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamındaki çalışmalarda ihtiyaç duyulan her türlü desteğin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle sağlanması talep edildi.