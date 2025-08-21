21 Ağustos TV Programı Önemli Bilgiler

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

21 Ağustos, televizyon kanalları için heyecan verici bir gün. İzleyiciler, hem günlük keyifli vakit geçirebilmek hem de sevdikleri diziyi kaçırmamak için bu tarihin yayın akışını merakla takip ediyor. “Bugün televizyonda neler var?” sorusu, sosyal medya ve arama motorlarında sıkça karşımıza çıkıyor. Peki, 21 Ağustos TV yayın akışı listesinde hangi programlar ön plana çıkıyor?

SABAH PROGRAMLARI VE DİZİLER

Güne erken başlayan izleyicileri, sabah saatlerinde çeşitli diziler karşılıyor. 07:00’de “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ile başlayan gün, 09:30’da “Yaprak Dökümü” ile devam ediyor. Ardından 12:00’de “Kanal D Haber Gün Arası” ve 13:00’de “Uzak Şehir” izleyicilerle buluşuyor. 16:00’da “Aşk-ı Memnu”, 18:30’da “Kanal D Ana Haber” ve akşam 20:00’de “Rampage: Büyük Yıkım” ekrana geliyor.

AKŞAM PROGRAMLARI VE YERLİ YAPIMLAR

Günün devamında, 22:30’da “Godzilla” ve ardından 00:45’te tekrar “Godzilla” yer alıyor. Gece yarısında 02:30’da “Poyraz Karayel” izleyicilerin karşısına çıkıyor. Öte yandan, farklı kanallarda da çeşitli programlar mevcut. 06:00’da “Güzel Günler”, 09:00’da “Kuzey Yıldızı İlk Aşk”, 12:30’da “Gelin Evi” ve akşam saatlerinde 20:00’de “Güldür Güldür Show” dikkat çekiyor.

DİĞER KANALLARDAKİ PROGRAM AKIŞI

ATV kanalında ise 06:00’da “Ateş Kuşları”, 08:00’da “Kahvaltı Haberleri”, 10:00’da “Can Borcu” yer alıyor. 20:00’de “Kim Milyoner Olmak İster?” izleyicilerle buluşuyor. Show TV’de gün, 06:00’da “Tuzak” ile başlarken, gün boyunca “Ebru ile 8’de Sağlık”, “Oynat Bakalım” gibi programlar dikkat çekiyor. 20:00’de ise “MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm” ile akşam yemeklerine renk katılıyor.

SPOR VE ÖZEL PROGRAMLAR

Diğer yandan, 19:00’da “ATV Ana Haber”, 20:00’de “Maç Özel” ve 20:45’te UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması “İstanbul Başakşehir-U.Craiova” izleyiciler ile buluşuyor. 22:45’te “Gönül Dağı” ve 01:30’da “Leyla İle Mecnun” gecenin devamında izlenebilecek yapımlar arasında.

21 Ağustos televizyon akışı, izleyicilerin keyifli vakit geçirmesi için birçok seçenek sunuyor. Bu gün içerisinde yer alacak yapımlarla ilgili detayların kaçırılmaması gerekiyor.