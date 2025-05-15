21 Hacı Adayı Dualarla Uğurlandı

HACI ADAYLARI DUALARLA UĞURLANDI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hac yolculuğu için yola çıkacak 21 vatandaş, dualarla uğurlandı. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türsab organizasyonu aracılığıyla Köyceğiz’den 21 hacı adayı Arafata çıkıp hacı olacak. Hacı adaylarına yönelik uğurlama töreni, Köyceğiz Müftülüğü tarafından Toparlar Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve din görevlileri Murat Yaşar, Selman Gündoğdu ve Mustafa Gürhan’ın tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarıyla devam etti.

İLÇE MÜFTÜSÜ’NÜN DUASI

Törende konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, “Allah’ın ‘Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın’ emri gereği İslam’ın beş şartından biri olan hac farizasını ifa etmek üzere siz kıymetli hacı adaylarımızı, bizler buradan dualarla uğurluyor ve kutsal beldelerde de sizlerden, ülkemiz, milletimiz, şanlı bayrağımız ve bizler için dua bekliyoruz. Rabbim mebrur bir hac yapıp salimen ülkemize, sevdiklerinize dönmeyi nasip etsin. İbadetleriniz makbul, günahlarınız mağfur, yolunuz açık olsun,” şeklinde konuştu. Müftü Karagöz’ün duasının ardından, hacca gidenleri uğurlamak üzere gelen yakınları ve vatandaşlar gözyaşlarıyla hacı adaylarını yolcu etti.

HACI ADAYLARI YURDA DÖNÜŞ YAPACAK

Hacı adayları, Dalaman havalimanından Medine-i Münevvere’ye hareket etti. Medine’deki ziyaret ve görevlerini tamamladıktan sonra Mekke’ye geçerek Arafat Vakfesi ile diğer ibadetlerini yerine getirecekler. Hac farizasını tamamladıktan sonra, Temmuz ayının başlarında yurda dönecekler.