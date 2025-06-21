21 Haziran 2025 Loto Sonuçları Bekleniyor

SONUÇLARLA İLGİLİ MERAKLAR

21 Haziran 2025 Cumartesi günü Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, vatandaşlar arasında sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Milli Piyango Online, bu önemli tarihdeki Sayısal Loto sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyenler için duyurmayı sürdürüyor. Birçok kişi, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı aracılığıyla kazanan numaraları ve ne kadar ikramiye elde edildiğini öğrenmek istiyor. İşte, 21 Haziran 2025 Cumartesi Sayısal Loto sonuçlarının canlı takip sayfası.

OYUNCULARIN İHTİYAÇLARI

Sayısal Loto çekilişine katılanlar, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 18 adet numara görmekte. Kullanıcılar, 34 numara içerisinden 5 ve 18 numara içerisinden 1 adet sayı işaretliyor. Ayrıca, yarışmaya katılanlar, “SEN SEÇ” seçeneğini kullanarak kendi belirledikleri sayılarla veya sistem tarafından rastgele belirlenen sayılarla şanslarını artırabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiş durumda.

ÇEŞİTLİ OYUN SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları oluşturmak için tasarlanmış. Bu oyun sayesinde, üst bölümden 5’ten fazla ya da alt bölümden 1’den fazla numara seçilerek birkaç kolon oluşturulabiliyor. Üst bölümde en fazla 10 numara, alt bölümde ise 18 numara işaretlenebiliyor. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılmak da mümkün. İptal işlemleri için de, kolonun altında yer alan iptal kutucuğu kullanılarak, istenmeyen kolonlar iptal edilebiliyor.

KAZANILABİLECEK İKRAMİYELER

Sayısal Loto, haftada iki kez, Cumartesi ve Çarşamba günleri düzenleniyor. Her çekilişte, toplardaki 34 numara arasından 5 ve 18 numara arasından 1 numara seçiliyor. Katılımcılar, doğru tahmin ettikleri numara kombinasyonlarına göre 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 kategorilerinde ikramiye kazanabiliyor. Büyük ikramiye, 5+1 bilen oyunculara gidiyor. Eğer aynı ikramiye grubunda birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit olarak dağıtılıyor. Şu an için, 21 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmamış durumda.