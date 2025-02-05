21 İlde DEAŞ Operasyonu: 164 Gözaltı

SON OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 21 ilde devam eden “GÜRZ-44” operasyonları kapsamında son bir haftada 164 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını ifade etti. Yerlikaya, “Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız” dedi.

DEVAŞ’A YÖNELİK KOORDİNELİ OPERASYONLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yürütüldü. Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif olarak görev aldıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları belirlendi.