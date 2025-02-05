21 İlde DEAŞ Operasyonunda 164 Gözaltı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı. Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda toplamda 164 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gürz-44” operasyonlarının detaylarına değindi.

OPERASYONLARIN DETAYLARI VE SONUÇLARI

İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 21 ilde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütü içerisinde aktif faaliyet gösterdikleri ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin yanı sıra pek çok dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya, toplumun dayanışmasının ve ortak değerlerin, terörün yayılmasını önlemede büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

MÜCADELE KARARLILIĞI VE TEBRİKLER

Bakan Yerlikaya, terörle mücadeleye olan kararlılıklarını ifade ederek, “Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız.” dedi. Ayrıca, bu operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve polis ekiplerini tebrik etti.