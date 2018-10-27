Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Valiler Kararnamesi’ ile 21 ilin valisini görevden aldı. Yine çıkan kararname ile 39 ile vali atandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valiliği görevine atanırken yerine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya geldi.

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 21 vali mülkiye başmüfettişliği görevine atanırken, 39 ile yeni vali atandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk Kez “valiler kararnamesi” yayımlandı.

Kararnameyle, Ankara Valisi Ercan Topaca başta olmak üzere 21 ilin valisi görevden alındı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliği’ne, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği’ne atandı.

Görevden alınan valiler arasında, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Hatay Valisi Erdal Ata ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın isimleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından kaldırılan merkez valiliği uygulaması nedeniyle, görevden alınan valiler yeni hükümet sisteminde kaldırılan merkez valiliği yerine mülkiye başmüfettişliği görevlerine getirildi.

YER DEĞİŞTİREN VALİLER

Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine, Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray Valiliğine, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine, Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine, Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Valiliğine, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine, Bolu Valisi Aydın Baruş Malatya Valiliğine, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine, Karabük Valisi Kemal Çeber Rize Valiliğine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya Valiliğine, Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliğine getirildi. Merkez Valisi Muammer Erol’un ise Yalova Valiliğine ataması gerçekleştirildi.

YENİ ATANAN VALİLER

İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner Bartın Valiliğine, TBMM Başkan Başmüşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine, MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine atandı.

KAYMAKAMLIKTAN VALİLİK GÖREVLERİNE ATANANLAR

Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin’in Batman Valiliğine, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci’nin Bingöl Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay’ın Bitlis Valiliğine, Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit’in Bolu Valiliğine, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık’ın Hakkari Valiliğine, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel’in Karabük Valiliğine, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk’ün Kilis Valiliğine, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı’nın Tokat Valiliğine, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır’ın da Yozgat Valiliğine atamaları yapıldı.

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