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21 Mart 2025 Döviz Kurları ve Detaylar

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de genel halk için dikkatle izlenmesi gereken bir konu haline getiriyor. Son dönemlerde özellikle ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifeleriyle ilgili atılan adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyon ile ilgili açıklamaları, döviz kurlarında önemli hareketlilikler yaratıyor.

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL DURUM

21 Mart 2025 Cuma itibarıyla döviz kurlarındaki güncel veriler ise şöyle: Dolar/TL, saat 13:41 itibarıyla yüzde 0,51 artış göstererek 38,0096’dan işlem görüyor. Aynı zamanda Euro/TL, yüzde 0,16 artışla 41,2636’dan satılıyor. Sterlin/TL ise yüzde -0,23 değer kaybıyla 49,1616’dan işlem görüyor.

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